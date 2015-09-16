На Донбасі повним ходом йде ротація російських військ – екс-командир розвідки

Так екс-командир групи фронтової розвідки, заступник керівника Донецької обласної партійної організації УКРОПу Олександр Соболь прокоментував інформацію щодо можливого виведення терористичних груп з окупованої території України.

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«Відбувається демонстративне відведення старої військової техніки з передової на рембази, розташовані в глибині фронту. А натомість прихованим чином на позиції стає нова, закамуфльована техніка. Причому її відразу закопують і накривають маскувальними сітками, створюючи видимість відведення основних сил», – сказав Соболь.

За його словами, процес повної заміни має завершитися до кінця місяця. Після цього ймовірна ескалація бойових дій з боку російських окупаційних військ.