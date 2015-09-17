Минулої доби бойовики тричі застосували зброю проти сил АТО

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook, якщо з опівночі і до 19 години, вздовж лінії розмежування, випадків відкриття вогню не було, то наприкінці доби противник тричі порушив перемир’я.

Так, на Артемівському напрямку близько 20 та 23 години, по наших позиціях на північ від Санжарівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

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А о 23.35 опорний пункт сил АТО в районі Кряківки, що на Луганщині злочинці також обстрілювали зі стрілецької зброї.

Внаслідок цих обстрілів втрат серед українських бійців немає.

Зазначаэться, що після опівночі і до 6 ранку 17 вересня, в зоні АТО зберігався режим тиші.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.