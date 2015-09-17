Біля пункту пропуску "Довжанський" спостерігається скупчення озброєних людей у військовій формі - Тимчук
09:42, 17 вересня 2015Війна
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У прикордонних районах - біля пункту пропуску "Должанський", населений пункт Амвросіївка - зафіксовано скупчення цивільного автотранспорту з озброєними людьми у військовій формі.
REUTERS
Про це пише координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Крім цього, за даними Тимчука, в Донецьку бойовики різко посилили охорону адміністративних будівель, в яких розташовуються так звані "державні органи" терористичної організації "ДНР".
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"Російсько-терористичні війська продовжують проводити перегрупування сил, підвезення матеріально-технічних засобів до місць дислокації, інженерне обладнання позицій. Також продовжує фіксуватися активність ДРГ противника з метою виявлення оборонних порядків сил АТО", - підкреслюється в повідомленні.
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