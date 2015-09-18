Бойовики не обстрілювали сили АТО, проте знову вдалися до провокацій - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Проте бойовики тричі вдавалися до збройних провокацій. Так, близько 1 ночі на позиціях бойовиків неподалік Горлівки спостерігачі зафіксували роботу ворожої зенітної установки.

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"А поблизу Маріуполя, у селищі Широкине, майже о 12 і 15 годині злочинці з 82-міліметрових мінометів били в напрямку лінії розмежування. Ворожі міни лягали за декілька сот метрів від наших опорних пунктів", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що таким чином проросійські бандформування невдало намагалися спровокувати сили АТО на вогонь у відповідь, щоб згодом звинуватити українську сторону у зриві мирних домовленостей.