День у зоні АТО пройшов без єдиного пострілу - прес-центр

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук прес-центр АТО.

Як зазначається в повідомленні, затишшя на фронті дозволило посилити роботу з гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу.

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"Завдяки групам цивільно-військового співробітництва Збройних сил України в Маріупольський центр дитячої опіки нещодавно доставлено продукти харчування та канцелярські вироби. А у населені пункти Станиця Луганська та Штормове за підтримки волонтерських організацій доставлено зимовий одяг, продукти харчування та засоби гігієни", - підкреслюється в повідомленні прес-центру АТО.