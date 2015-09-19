День у зоні АТО пройшов без єдиного пострілу - прес-центр
19:40, 19 вересня 2015Війна
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Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в зоні АТО залишалася спокійною. З опівночі і до 18 години випадків застосування зброї вздовж лінії розмежування не було.
REUTERS
Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук прес-центр АТО.
Як зазначається в повідомленні, затишшя на фронті дозволило посилити роботу з гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу.
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"Завдяки групам цивільно-військового співробітництва Збройних сил України в Маріупольський центр дитячої опіки нещодавно доставлено продукти харчування та канцелярські вироби. А у населені пункти Станиця Луганська та Штормове за підтримки волонтерських організацій доставлено зимовий одяг, продукти харчування та засоби гігієни", - підкреслюється в повідомленні прес-центру АТО.
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