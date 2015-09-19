Штайнмаєр: Прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі є, однак залишається складне питання місцевих виборів

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вбачає прогрес у подоланні кризи на Сході України. "Ми домовилися щодо угоди про відведення важких і легших озброєнь, яка ще не підписана і зараз готується до підписання. Метою є (підписання угоди. - Ред) 22 вересня", - заявив глава німецького МЗС у суботу, 19 вересня, у Магдебурзі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Читайте такожШтайнмаєр назвав Широкине ключем до вирішення конфлікту на Донбасі

Політик наголосив, що зараз на Донбасі нарешті досягнуте цілковите припинення вогню. "Уперше за багато місяців ми маємо режим припинення вогню на Сході України, який призвів до помітного заспокоєння ситуації. Утім, це не означає, що все стало простіше, особливо в питанні, як рухатися далі", - наголосив Штайнмаєр. Зокрема, додав він, складним залишається питання проведення місцевих виборів в Україні.

У Магдебурзі Штайнмаєр взяв участь у церемонії врученні Премії кайзера Отто, яку цього року отримала Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), зазначається у повідомленні.

Читайте такожВ АП запевнили, що режим припинення вогню діє на всіх напрямках

"Ми не просунулися б так далеко в тому, що стосується України, без ОБСЄ", - наголосив міністр закордонних справ Німеччини.