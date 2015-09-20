В районі Авдіївки бойовики з зенітної установки обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Зі сторони селища Петрівське, що неподалік Маріуполя, о 20.10 злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї по українському опорному пункту в Богданівці", йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики не обстрілювали сили АТО, проте знову вдалися до провокацій - штаб"А о 21.50, по нашим підрозділам на південь від Авдіївки, бойовики били з гранатомету, зенітної установки та стрілецької зброї", зазначили в прес-центрі.

Крім того, на Артемівському напрямку о пів на 12 ночі, на території тимчасового не підконтрольній українській владі, найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів невдало провокуючи українських військових на відповідь.

Також прес-центр повідомив, що сьогодні, 20 вересня, з опівночі і до 6 ранку випадків порушення режиму тиші не було.