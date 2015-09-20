CБУ затримала в зоні АТО автомобіль з гранатами та 200 тисячами гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час огляду одного з автомобілів під сидінням водія правоохоронці виявили майже 200 тис. грн. Крім того, у задніх дверях автомобіля було приховано 2 гранати РГД-5 із запалами та шнур з п’ятьма детонаторами.

Читайте такожСуд Краматорська звільнив жителя Костянтинівки, який був у лавах "ДНР"У другій машині співробітники спецслужби вилучили квитанції касових ордерів, завірених печатками так званої митниці терористичної організації «ДНР», йдеться в повідомленні.

Тривають оперативні дії для встановлення походження грошей та цілей їх ввезення на тимчасово контрольовані бойовиками території, зазначили в СБУ.