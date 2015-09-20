CБУ затримала в зоні АТО автомобіль з гранатами та 200 тисячами гривень
12:04, 20 вересня 2015Війна
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У районі проведення АТО в Донецькій області співробітники СБУ зупинили на блокпосту два автомобілі, які намагалися без відповідних дозволів заїхати на тимчасово окуповану терористами територію.
Тривають оперативні дії для встановлення походження грошей \ Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час огляду одного з автомобілів під сидінням водія правоохоронці виявили майже 200 тис. грн. Крім того, у задніх дверях автомобіля було приховано 2 гранати РГД-5 із запалами та шнур з п’ятьма детонаторами.
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Тривають оперативні дії для встановлення походження грошей та цілей їх ввезення на тимчасово контрольовані бойовиками території, зазначили в СБУ.
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