У Харкові СБУ затримала інформатора терористів
У Харкові працівники СБУ затримали чоловіка, який був інформатором терористів «ДНР» та передавав їм дані про дислокацію українських військових.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, уродженець селища Печеніги Чугуївського району допомагав спільнику збирати на території Харкова відомості про кількість особового складу, види озброєння та військову техніку українських підрозділів, що беруть участь в АТО.
Спільник, якого СБУ затримала раніше, був свого часу завербований представником одного з терористичних угруповань у складі «ДНР» на прізвисько «Ворон».
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Зловмисники підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Луганській області Служба безпеки України затримала члена агентурної мережі терористів "МГБ ЛНР", який постачав бойовикам інформацією про українських військових.