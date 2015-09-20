За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає
13:30, 20 вересня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО на сході України загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, жоден наш боєць не дістав поранення", - сказав Мотузяник, зазначивши, що режим перемир'я на сході Україні зберігається.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, минула доба в зоні АТО не пройшла цілком спокійно. Якщо з півночі і 20-ї години уздовж лінії розмежування зберігалася тиша, то увечері бойовики продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО.
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