За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, жоден наш боєць не дістав поранення", - сказав Мотузяник, зазначивши, що режим перемир'я на сході Україні зберігається.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, минула доба в зоні АТО не пройшла цілком спокійно. Якщо з півночі і 20-ї години уздовж лінії розмежування зберігалася тиша, то увечері бойовики продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО.