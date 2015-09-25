За добу в зоні АТО поранений один український військовий, загиблих немає
13:05, 25 вересня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранений один український військовий.
За минулу добу на Донбасі загиблих немає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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Він зазначив, що поранення український військовий отримав під Авдіївкою.
Загиблих на Донбасі, за словами Лисенка, немає.
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