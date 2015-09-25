За добу в зоні АТО поранений один український військовий, загиблих немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що поранення український військовий отримав під Авдіївкою.

Загиблих на Донбасі, за словами Лисенка, немає.