За добу в зоні АТО поранений один український військовий, загиблих немає

13:05, 25 вересня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранений один український військовий.

АТО, Донбасс / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що поранення український військовий отримав під Авдіївкою.

Загиблих на Донбасі, за словами Лисенка, немає.

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