На Луганщині військовий 92-ї бригади підірвався на розтяжці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«При розмінуванні території (20.09) неподалік с. Новотошківського Попаснянського району та блокпосту № 29 загинув військовослужбовець 92-ї бригади 1978 року народження з Житомирської області. Ще один боєць, отримавши осколкові поранення, був госпіталізований до лікарні Сєвєродонецька. Постраждалому надається вся необхідна допомога», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука, «на жаль, підривання на мінах та «розтяжках» на Луганщині стаються практично щодня. Така ситуація склалася у зв’язку з великою кількістю замінованих територій та «роботою» терористичних диверсійних груп на території регіону».