ОБСЄ: Бойовики "ЛНР" почали відведення 30 танків від лінії розмежування

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

Зокрема, 4 жовтня в підконтрольних районах бойовикам "ЛНР" в Луганській області інструктори місії ОБСЄ спостерігали за процесом відведення танків згідно з доповненням до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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"Спеціальна моніторингова місія спостерігала за відведенням 30 основних бойових танків (Т-64 і Т72) з трьох районів, уздовж трьох маршрутів у напрямку двох сховищ (місць для відводу), як це раніше повідомлялося спостерігачам місії", - йдеться в повідомленні.

У той же день представники українських Збройних сил додатково до раніше наданої інформації забезпечили місію ОБСЄ докладними даними про маршрути відводу танків у сховища (місця для відводу) і дані про озброєння, яке повинно бути відведеним у відповідності з додатковими положеннями до Комплексу заходів з реалізації Мінських угод .

Як повідомляв УНІАН, раніше в Луганській області розпочалося відведення танків від лінії розмежування.

За даними прес-центру АТО, відведення гармат калібром менше 100 мм почнуть з Луганської області. Будуть переміщені в певні райони танки Т-64 і Т-72, протитанкові гармати Д-48 і Д-44 калібру 85 мм і міномети 2Б-9 82-міліметрового калібру. Процес відведення триватиме 41 день.