На Луганщині почалося відведення танків від лінії розмежування

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Процес почався, наскільки я знаю, з обох сторін. Мені доповідали про те, що він почався", - заявив він.

При цьому Тука зазначив, що не володіє інформацією щодо кількості техніки. У мене таких зведених цифр немає, у мене є цифри по об'єктах, але, напевно, це інформація не для публіки", - додав він.

Представник штабу АТО в Луганській області Руслан Ткачук заявив, що військові в очікуванні сигналу, який покладе початок фізичному етапу відведення озброєння.

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Раніше прес-центр АТО повідомив, що відведення гармат калібром менше 100 мм почнуть з Луганської області. Будуть переміщені в певні райони танки Т-64 і Т-72, протитанкові гармати Д-48 і Д-44 калібру 85 мм і міномети 2Б-9 82-міліметрового калібру. Процес відведення триватиме 41 добу.

Як повідомляв УНІАН, лідери «нормандської четвірки» на зустрічі 2 жовтня в Парижі досягли домовленості, що процес відведення легкого озброєння на Донбасі триватиме 41 добу. За словами президента України Петра Порошенка, «ми починаємо відведення легкого озброєння. Обговорено процедуру, і відведення повинно початися через добу», - сказав Порошенко. За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу. Визначено етапність відведення, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Йдеться не тільки про артилерію калібру менше 100 мм, а й про танки і міномети. Це те, від чого зазнають найбільших втрат, і це сприятиме забезпеченню стабілізації ситуації та чіткому дотриманню режиму припинення вогню», - наголосив Порошенко.