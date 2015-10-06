Бойовики "ЛНР" імітують відведення техніки, маскуючи її та залишаючи у лісосмугах - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що північніше Луганська російсько-терористичні війська демонстративно зображують відведення техніки.

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"На кожній ділянці в районі н. п. Щастя, Станиця Луганська, Весела Гора, Слов'яносербськ та Жолобок помічено відведення груп техніки по 3-5 танків, в той час як по 10-15 танків залишаються на цих же ділянках, техніка замаскована (найчастіше у лісосмугах)", - йдеться у його повідомленні.

Вчора спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі заявила про початок відведення бойовиками "ЛНР" 30 танків від лінії розмежування.