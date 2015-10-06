ОБСЄ зафіксувала відведення українськими військовими 27 танків від лінії зіткнення

Про це йдеться у звіті місії за 5 жовтня, опублікованому сьогодні.

"У контрольованих урядом України районах Луганської області Спеціальна моніторингова місія продовжувала спостерігати за процесом відведення танків, як це передбачено в додатку до "Комплексу заходів із виконання Мінських угод". СММ спостерігала за відведенням 27 основних бойових танків (Т-64) з трьох районів, контрольованих української владою, із зони безпеки в три місця для зберігання (відведення озброєння)", - сказано в повідомленні.

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Також інспектори ОБСЄ зазначили, що бойовики "ЛНР" повідомили місію у письмовому вигляді про завершення відведення 30 танків, за якими місія спостерігала у попередній день.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня місія ОБСЄ заявила про початок відведення бойовиками "ЛНР" 30 танків від лінії зіткнення.

Довідка УНІАН. Лідери країн "нормандської четвірки" на зустрічі 2 жовтня в Парижі досягли домовленості про відведення техніки і озброєння калібру менше 100 міліметрів від лінії зіткнення на Донбасі. Передбачено, що процес відведення легкого озброєння триватиме 41 добу.