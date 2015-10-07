У штабі АТО підтвердили, що противник також відводить озброєння

Про це на традиційному брифінгу в середу сказав речник Адміністрації президента запитань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів, передає Українська правда.

"Попередня інформація, що противник також відводить озброєння у нас є", - зазначив Лисенко.

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Водночас він наголосив, що інформацію про відведення бойовиками техніки будуть надавати представники місії ОБСЄ, які уповноважені стежити за цим процесом.

"Поетапно, протягом 41 дня, як було домовлено, ми маємо відвести від лінії розмежування не менш ніж на 15 кілометрів озброєння, яке має калібр менше 100 міліметрів", - нагадав Лисенко.

Як повідомлялося, у середу штаб АТО повідомив про завершення відведення танків на Луганщині.