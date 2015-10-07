ОБСЄ перевірить відсутність танків на бойових позиціях обох сторін на Донбасі - СЦКК

Про це повідомляє офііцйний сайт Міністерства оборони України з посиланням на інформацію прес-офіцера Української сторони у Спільному центрі з контролю та координації Володимира Скоростецького.

У повідомленні сказано, що сьогодні співкерівники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), а також визначений персонал СЦКК від України та Російської Федерації, взяли участь у проведенні відеоконференції з заступником голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександром Хугом.

Учасники відеоконференції констатували, що вже упродовж двох діб, уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі не відбулось інцидентів, які б можна було кваліфікувати як порушення режиму тиші. Сторони висловили сподівання, що вдасться й надалі утримати контроль над цим процесом.

Також однією з провідних тем розмови було покращення взаємодії, координації та обміну оперативною інформацією між фахівцями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та СЦКК.

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У відповідності до паризьких доповнень до змісту Мінських домовленостей українською стороною завершено відведення на визначені дистанції танків.

"Керівник СЦКК з української сторони генерал-майор Борис Кременецький поінформував високопосадовця ОБСЄ, що Україна у повному обсязі дотримується графіку відведення і сприятиме Спеціальній моніторинговій місії у виконанні усіх поставлених завдань", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку зазначається, що на даному етапі міжнародні спостерігачі повинні вчасно і якісно провести верифікаційні заходи та поінформувати сторони і країни-члени ОБСЄ.

"Упродовж наступних двох діб ОБСЄ має перевірити відсутність танків на бойових позиціях обох сторін у 15-кілометровій зоні безпеки. Це передбачено графіком виконання першого етапу відводу техніки. У разі продовження режиму припинення вогню та відповідного підтвердження з боку ОБСЄ відведення танків обома сторонами, процес продовжиться", - наголосили в Міноборони.