Бійці АТО завершили перший етап відведення танків на Луганщині

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Перемир’я на фронті дозволило завершити відведення танків у Луганській області у рамках першого етапу. Сьогодні, після заяви української сторони про передислокацію визначеної кількості техніки, протягом декількох днів представники ОБСЄ проводитиму верифікацію.

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Міжнародні спостерігачі перевірять відповідність індивідуальних заводських номерів та місця передислокації танків на відстані не менше 15 кілометрів від лінії розмежування.

Також слід додати, що затишшя в зоні АТО дозволило щоденно нарощувати об’єми робіт з практичної допомоги мешканцям Донбасу, зокрема, відновлення газапроводів та високовольтних ліній електропередач.