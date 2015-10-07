Бойовики обстріляли український опорний пункт поблизу Троїцького, поранено 4 військових - штаб
20:26, 07 жовтня 2015Війна
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Сьогодні незаконні збройні формування, цинічно нехтуючи домовленостями, порушили режим перемир'я.
Фотоілюстація / Facebook
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.
«О 12.25 в районі населеного пункту Троїцьке, бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою (ПТКР) по українському опорному пункту. В результаті четверо наших бійців отримали поранення», - йдеться у повідомленні.
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Факт обстрілу був зафіксований представниками ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Інших випадків відкриття вогню противником з опівночі і до 19 години штабом АТО не зафіксовано.
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