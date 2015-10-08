Генштаб показав відео наслідків вчорашнього обстрілу бойовиками позицій сил АТО
13:11, 08 жовтня 2015Війна
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Генштаб ЗСУ показав наслідки обстрілу в районі населеного пункту Троїцьке протитанковими керованими ракетами бойовиків українського опорного пункту.
Бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО 7 жовтня / facebook.com/GeneralStaff.ua
Зазначається, що всього злочинці здійснили два пуски, унаслідок чого одна з ракет влучила в екскаватор, а четверо українських військовослужбовців отримали поранення.
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Відразу після обстрілу українська сторона повідомила про інцидент представникам ОБСЄ. До місця події оперативно прибув патруль міжнародних спостерігачів, які задокументували інцидент.
Відео Військового ТБ з місця вчорашнього обстрілу.Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 8 жовтня 2015 р.
Також сьогодні стало відомо, що контактна група може провести екстрену зустріч у Мінську через обстріл бойовиками позицій сил АТО.
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