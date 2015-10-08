Генштаб показав відео наслідків вчорашнього обстрілу бойовиками позицій сил АТО

Зазначається, що всього злочинці здійснили два пуски, унаслідок чого одна з ракет влучила в екскаватор, а четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

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Відразу після обстрілу українська сторона повідомила про інцидент представникам ОБСЄ. До місця події оперативно прибув патруль міжнародних спостерігачів, які задокументували інцидент.

Відео Військового ТБ з місця вчорашнього обстрілу. Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 8 жовтня 2015 р.

Також сьогодні стало відомо, що контактна група може провести екстрену зустріч у Мінську через обстріл бойовиками позицій сил АТО.