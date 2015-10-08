Контактна група може провести екстрену зустріч у Мінську через обстріл бойовиками позицій сил АТО

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

О 12.25 в районі населеного пункту Троїцьке бойовики протитанковими керованими ракетами обстріляли український опорний пункт, на якому проводилися інженерні роботи. Загалом злочинці здійснили два пуски. Унаслідок цього одна з ракет влучила в екскаватор, і четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Читайте такожБойовики обстріляли український опорний пункт поблизу Троїцького, поранено 4 військових - штаб

Одразу після обстрілу українська сторона повідомила про інцидент представникам ОБСЄ. На місце події оперативно прибув патруль міжнародних спостерігачів, які задокументували інцидент.

"Вчора керівник української сторони у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Борис Кременецький провів телефонну розмову із заступником глави Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом, який підтвердив факт отримання міжнародними спостерігачами матеріалів обстрілу українських бійців у районі Троїцького", - йдеться у повідомленні штабу.

Зараз опрацьовується питання проведення екстреної зустрічі Трьохсторонньої контактної групи.

"Цей обстріл став єдиним випадком порушення мирних домовленостей зі сторони противника з 30 вересня цього року", - наголосили у прес-центрі АТО.