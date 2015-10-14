СММ ОБСЄ зафіксувала 50 вантажівок з вугіллям, які направлялися в РФ

Про це йдеться у звіті місії.

"На підконтрольному "ЛНР" пункті пропуску в Російську Федерацію «Довжанський» (84 км на південний схід від Луганська), Спеціальна моніторингова місія спостерігала за майже 50 вантажівками (одночасно з українськими та російськими номерними знаками), більшість з яких були завантажені вугіллям, та очікували, щоб перетнути кордон в Російську Федерацію", - наголошується у звіті.

Поки спостерігачі ОБСЄ перебували на пункті пропуску, вони зафіксували, що дві повністю навантажених вантажівки перетнули кордон.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 120 цивільних вантажівок на пункті пропуску «Довжанський», які перевозили вугілля у Російську Федерацію.

Інша Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області (ці пункти межують з українськими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине»), з жовтня 2014 року продовжує фіксувати факти вивезення вугілля з Донбасу до Росії.