У Лисичанську знайдено велику схованку зі зброєю та боєприпасами

Як йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС в області, на території одного з заводів у закинутому приміщенні співробітники ГУ МВС, СБУ та батальйону патрульної служби "Кіровоград" виявили схованку зі зброєю та боєприпасами.

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Зі схованки правоохоронці вилучили 4 ПЗРК (переносних зенітних ракетних комплекси), 19 ПТКР (протитанковий керованих ракет), 49 мін, близько 300 РПГ (ручних протитанкових гранатометів) та набоїв до них, 1,5 тис. АГС (автоматичних гранатометів станкових), 1,52 тис. набоїв до підствольних гранатометів, а також близько 75 тис. патронів різного калібру.

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Даний факт кваліфіковано за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Встановлюються особи власників арсеналу.