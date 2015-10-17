Бойовики "ДНР" призвали "на військову службу" майже 5 тисяч осіб - "ІС"
14:12, 17 жовтня 2015Війна
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Керівництво терористичної організації "ДНР" відзвітувало про успішне проведення "осіннього призову на військову службу" громадян із тимчасово окупованих територій віком від 18 до 26 років.
REUTERS
Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" ("ІС") Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
Читайте такожБойовики "ДНР" перенесли початок нового етапу відведення озброєньЗа його інформацією, "в ході "призову" до лав бандформувань "ДНР" набрано близько 5000 осіб".
"Згідно з поширюваною інформацією, "військова служба" здійснюватиметься у форматі "охорони громадського порядку та охорони об'єктів", у військових діях "призовники" брати участі не будуть", - зазначив Дмитро Тимчук.
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