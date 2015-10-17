Бойовики "ДНР" призвали "на військову службу" майже 5 тисяч осіб - "ІС"

Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" ("ІС") Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожБойовики "ДНР" перенесли початок нового етапу відведення озброєньЗа його інформацією, "в ході "призову" до лав бандформувань "ДНР" набрано близько 5000 осіб".

"Згідно з поширюваною інформацією, "військова служба" здійснюватиметься у форматі "охорони громадського порядку та охорони об'єктів", у військових діях "призовники" брати участі не будуть", - зазначив Дмитро Тимчук.