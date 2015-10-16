У підвалах Донбасу: "ДНР" почала роззброювати і брати в полон своїх бойовиків

Про це пише "Газета.Ru".

"ДНР" почала роззброювати цілі батальйони бойовиків, які не готові йти на поступки Києву у форматі мінських домовленостей. Багато підрозділів були оголошені поза законом, а бійці злочинцями.

За словами бойовиків, вони стали потрапляти в полон до своїх же товаришів по службі, які перейшли в так звані офіційні підрозділи.

Одним з головних місць, куди потрапляють ув'язнені - всім відомий підвал СБУ.

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Один з ув'язнених бойовиків розповів, що над ним і його співкамерниками проводили тортури і знущалися.

Микола, командир козацького підрозділу потрапив в один з таких підвалів "ДНР". За його словами, багато бійців потрапляють в одне приміщення разом з українськими військовими.

"Ми військовополонені. Те, що нас взяли в полон свої, - нічого не змінює. Типові полонені, як «укропи». Тільки є різниця - «укропов» тримають за «Женевою» (згідно женевським конвенціям - УНІАН): нормально годують, дають їм телефонувати додому, виводять на прогулянки. До нас ставлення інше", - розповів бойовик.

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Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".