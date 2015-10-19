У бойовиків "ДНР" з'явилися перебої з поставками російської зброї - ІС
У проросійських бойовиків на території східної України з'явилися перебої з отриманням військової техніки та озброєння з РФ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.
Зазначається, що часткова «переорієнтація» РФ своєї військової агресії з Донбасу на Сирію спричинила поширення серед керівництва бандформувань «ДНР» чуток про припинення російською стороною забезпечення терористів військовою технікою та озброєнням.
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"У ході нарад керівництво «ДНР» стверджує, що дійсно перебої в постачаннях є, однак вони мають лише тимчасовий характер", - йдеться у повідомленні ІС.
Раніше Тимчук повідомляв, що противник на Донбасі використовує перемир'я для проведення ротації особового складу, передислокації техніки і будівництва інженерних споруд.