Бойовики використовують перемир'я на Донбасі для підготовки особового складу - ІС
Противник використовує перемир'я для проведення ротації особового складу, передислокації техніки і будівництва інженерних споруд.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.
Зокрема, на базі одного з бандформувань, що входять до складу так званої «5-й омсбр» (колишня «бригада «Оплот» - Ред.) проводяться курси із підготовки коректувальників вогню для артилерійських підрозділів.
Читайте такожОБСЄ зафіксувала скупчення танків бойовиків біля Маріуполя
Також проводяться заняття з бойової підготовки з танкістами, артилеристами і навчання батальйонного рівня.
"Для доукомплектування т. н. «5-й омсбр 1АК ДНР» з РФ залізничним транспортом прибула партія БТРів. 20 машин. З них тільки 5 виявилися в робочому стані", - йдеться у повідомленні Тимчука.
На приморському напрямку спостерігається скупчення бойової техніки російсько-терористичних військ.
Крім того, у районі н. п. Новоазовськ бойовиками ведуться роботи із будівництва командно-спостережних пунктів.
Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».В зоні проведення АТО зберігається відносно спокійна ситу...Posted by Dmitry Tymchuk on 4 жовтня 2015 р.