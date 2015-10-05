Бойовики використовують перемир'я на Донбасі для підготовки особового складу - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

Зокрема, на базі одного з бандформувань, що входять до складу так званої «5-й омсбр» (колишня «бригада «Оплот» - Ред.) проводяться курси із підготовки коректувальників вогню для артилерійських підрозділів.

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Також проводяться заняття з бойової підготовки з танкістами, артилеристами і навчання батальйонного рівня.

"Для доукомплектування т. н. «5-й омсбр 1АК ДНР» з РФ залізничним транспортом прибула партія БТРів. 20 машин. З них тільки 5 виявилися в робочому стані", - йдеться у повідомленні Тимчука.

На приморському напрямку спостерігається скупчення бойової техніки російсько-терористичних військ.

Крім того, у районі н. п. Новоазовськ бойовиками ведуться роботи із будівництва командно-спостережних пунктів.