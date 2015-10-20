Бойовики перекидають сили й засоби в район Донецького аеропорту - ІС
Відзначаючи відносно спокійну обстановку в зоні АТО, «Інформаційний Спротив» фіксує накопичення сил і засобів бойовиками у районі Спартака, а також в районі Донецького аеропорту.
Про це свідчать оперативні дані групи ІС.
«На даних ділянках відзначається різке збільшення кількості живої сили противника й озброєння, включаючи АГС-17 і СПГ-9 «Спис». Загалом на ці ділянки прибуло додатково до 600 бойовиків, розбитих на 4 групи», - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що в районі північніше Мар'їнки і в районі Донецького аеропорту впродовж доби бойовики кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї як на нейтральній смузі, так і в себе на позиціях.
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«З боку Первомайська на Кіровськ бойовики перекидають особовий склад на вантажних автомобілях та автобусах у супроводі ББМ. Перекидання відбувається в рамках ротації бандформувань, які в останні місяці обстрілювали позиції сил АТО в районі н. п. Попасна, Катеринівка та Орєхово. Відзначається, що під час ротації підрозділи терористів замінюють на підрозділи меншої чисельності, що викликано нестачею живої сили у командування російсько-терористичних військ», - повідомляє ІС.