Бойовики планують втекти із сім'ями до Росії - штаб АТО
Представник штабу Антитерористичної операції, капітан 1-го рангу Леонід Матюхін зазначає, що більшість бойовиків планують втекти із сім'ями до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
За його словами, на тлі заяв самопроголошених керівників угруповань "ДНР" і "ЛНР" про перенесення дати виборів" там, відведення техніки від лінії зіткнення і "застосування російськими кураторами жорстких санкцій щодо командирів місцевих бандформувань, незгодних з ідеологією Мінських домовленостей, у місцевих бойовиків спостерігаються панічні настрої".
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"Багато з тих, хто брав участь у збройному конфлікті, виношують наміри про переїзд на постійне місце проживання в Російську Федерацію разом з сім'ями", - сказав Матюхін.
Він також зазначив, що "той, чиї руки не заплямовані кров'ю, позбавляється від зброї".