Бойовики планують втекти із сім'ями до Росії - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За його словами, на тлі заяв самопроголошених керівників угруповань "ДНР" і "ЛНР" про перенесення дати виборів" там, відведення техніки від лінії зіткнення і "застосування російськими кураторами жорстких санкцій щодо командирів місцевих бандформувань, незгодних з ідеологією Мінських домовленостей, у місцевих бойовиків спостерігаються панічні настрої".

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"Багато з тих, хто брав участь у збройному конфлікті, виношують наміри про переїзд на постійне місце проживання в Російську Федерацію разом з сім'ями", - сказав Матюхін.

Він також зазначив, що "той, чиї руки не заплямовані кров'ю, позбавляється від зброї".