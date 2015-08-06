Російські офіцери на Донбасі відмовляються керувати бойовиками через житлові проблеми - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Як і в попередні дні противник у більшості випадків застосовує озброєння калібру більше 100 міліметрів у темну пору доби. Так, до 6 ранку, бойовики зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях в Опитному, Майорську, Ленінському. Також вночі під обстрілом танків окупантів опинилися Піски та Водяне», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, сьогодні після певного затишшя, яке тривало декілька днів, бандити тричі обстріляли опорні пункти сил АТО в селищі Щастя, що на Луганщині. А близько 14 години дня майже годину били по ньому з танку.

Водночас, як зауважили у прес-центрі, серед офіцерів російсько-терористичних військ зростає невдоволення діями керівництва.

«Підґрунтям цього є житлові проблеми найманців, яких неофіційно відрядили на війну в Україну. Зокрема, це стосується російських офіцерів, які увійшли до складу 7 мотострілецької та 6 танкової бригад злочинного об’єднання "ДНР". Окупанти в офіцерських погонах заявляють, що з 1 серпня їхні родини мають звільнити службове житло для військових, які будуть проходити службу за офіційним місцем дислокації частин. Дізнаючись про це, бойовики нерідко відмовляються керувати підрозділами та обслуговувати техніку», - додали у штабі АТО.