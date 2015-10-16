Переговори в Мінську 20 жовтня будуть важкими через зрив обміну полоненими - Геращенко

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу, народний депутат Ірина Геращенко заявляє, що бойовики шантажують Україну на теми полонених.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, сьогодні мала відбутися операція зі звільнення українців з полону бойовиків.

"Ми довго , майже місяць вели про це перемовини на гуманітарній підгрупі, надскладні перемовини і важку підготовчу роботу проводила СБУ. Сьогодні кілька украінських героів вже мали бути дома, зі своіми рідними. На жаль, операція не відбулася, іі перенесено. Через зрив домовленостей з боку бойовиків. Через неприйнятні умови бойовиків, які украінська сторона не приймала з самого початку. Через відверту спробу шантажу на темі полонених", - зазначила вона.

"Дуже боляче, коли відтерміновується звільнення наших героів. Але не маємо права опускати руки доти, доки в полоні залишається 153 украінці. Працюємо і боремося.... Матимемо важкі мінські перемовини 20 жовтня. Наші хлопці мають бути звільнені. Протягом роботи нашоі групи вдалося звільнити близько 60 украінців. Але наша задача і відповідальність - звільнення 153 героїв", - підкреслила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики "ЛНР" мали намір направити Києву офіційну пропозицію щодо чергового обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".