Переговори в Мінську 20 жовтня будуть важкими через зрив обміну полоненими - Геращенко
Сьогодні мала відбутися операція зі звільнення українців з полону бойовиків.
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу, народний депутат Ірина Геращенко заявляє, що бойовики шантажують Україну на теми полонених.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, сьогодні мала відбутися операція зі звільнення українців з полону бойовиків.
"Ми довго , майже місяць вели про це перемовини на гуманітарній підгрупі, надскладні перемовини і важку підготовчу роботу проводила СБУ. Сьогодні кілька украінських героів вже мали бути дома, зі своіми рідними. На жаль, операція не відбулася, іі перенесено. Через зрив домовленостей з боку бойовиків. Через неприйнятні умови бойовиків, які украінська сторона не приймала з самого початку. Через відверту спробу шантажу на темі полонених", - зазначила вона.
"Дуже боляче, коли відтерміновується звільнення наших героів. Але не маємо права опускати руки доти, доки в полоні залишається 153 украінці. Працюємо і боремося.... Матимемо важкі мінські перемовини 20 жовтня. Наші хлопці мають бути звільнені. Протягом роботи нашоі групи вдалося звільнити близько 60 украінців. Але наша задача і відповідальність - звільнення 153 героїв", - підкреслила Геращенко.
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