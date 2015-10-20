Протягом дня від лінії розмежування в зоні АТО відведено близько 60 танків

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що день, 20 жовтня у зоні АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей. Сьогодні, на Дебальцевському напрямку розпочалася реалізація другого етапу відводу танків, мінометів калібром до 120 мм та артилерійських систем калібром менше 100 мм.

Читайте такожЗСУ завершили відведення танків на Артемівському напрямку

«Протягом дня до визначених місць розташування направлено близько 60 танків, які виведені від лінії розмежування більше ніж на 15 кілометрів. Треба сказати, що у разі потреби озброєння може бути повернуто до лінії розмежування менш ніж за годину», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що також тривають заходи щодо відновлення інфраструктури Донбасу. За сприянням офіцерів цивільного військового співробітництва в населений пункт Луганське, що в Артемівському районі, для дитячого садка, який постраждав від обстрілів, було доставлено скло для вікон та організовані роботи з його заміни. У Миронівському волонтерські організації доставили покрівельні матеріали для відновлення даху школи №2.