Сили АТО починають відведення танків на Дебальцівському напрямку

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

Читайте такожПерший етап відведення озброєння в Луганській області буде закінчено після звіту місії ОБСЄ - Лисенко

"Сьогодні, 20 жовтня 2015 року розпочинається реалізація другого етапу відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 міліметрів і мінометів калібром до 120 міліметрів включно. Озброєння, як і передбачалося, буде відведено на відстань не менше 15 км від фактичної лінії зіткнення. Відведення розпочнеться зранку на Дебальцівському напрямку".