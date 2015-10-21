ОБСЄ продовжує фіксувати порушення бойовиками умов відведення озброєння

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Безпілотник місії знову зафіксував два танки бойовиків в районі села Безіменне та 25 танків та іншу військову техніку біля села Сонцеве, що на Маріупольському напрямку", - повідомив Андрій Лисенко.

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Водночас Україна, зауважив речник, дотримується Мінських домовленостей, але в разі будь-яких провокативних дій окупантів українська армія оперативно поверне всю військову техніку на передову.