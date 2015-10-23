ОБСЄ підтверджує наявність відведеного озброєння ЗСУ в місцях його зберігання

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі підтверджує наявність відведеного озброєння Збройними силами України у визначених місцях для його зберігання.

Про це йдеться у звіті місії за 22 жовтня, який опубліковано сьогодні.

"У зв'язку з подальшим впровадженням додатку до Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей, у Донецькій області Спеціальна моніторингова місія повторно відвідала одне з постійних місць для зберігання озброєння та підтвердила, що все відведене озброєння було наявним у цьому місці", - йдеться у повідомленні.

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Також, інструктори ОБСЄ відвідали чотири постійні місця для зберігання озброєння бойовиками "ДНР", де зберігання цього озброєння відповідає визначеним лініям для його відведення. Зокрема, місія зафіксувала серійні номери основних бойових танків та іншого озброєння.

Окрім того, місія ОБСЄ відвідала одне місце зберігання озброєння на території бойовиків "ЛНР". За підсумками відвідування, спостерігачі місії підтвердили, що наявність на тому місці озброєння, про відведення якого "ЛНР" заявляли раніше.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Мінську Тристороння контактна група підписала угоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

Наступного дня речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що відведення озброєнь калібром до 100 мм почнеться з Луганської області.

22 жовтня прес-центр АТО повідомив, що українські військові завершили відведення танків на усіх напрямках.