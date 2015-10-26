В ОБСЄ заявили про спокійну ситуацію в день виборів у контрольованих Україною районах Донеччини

Як йдеться у звіті місії за вихідні, спостерігачі ОБСЄ не бачили інцидентів, які б загрожували безпеці в день виборів.

"У контрольованих урядом України районах Донецької області Спеціальна моніторингова місія спостерігала спокійний день виборів та не бачила інцидентів, пов'язаних із (загрозою) безпеці", - сказано у звіті.

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Водночас, місія відзначила, що у день тиші, 24 жовтня, інструктори місії чули п'ять вибухів, коли перебували на центральному залізничному вокзалі Донецька, що підконтрольний бойовикам терористичної організації "ДНР".

Також 24 жовтня неподалік позицій українських Збройних сил на південь від Кам'янки (за 18 км на північ від Донецька) учасники місії о 14.55 чули потужний вибух, але не змогли визначити тип боєприпасу та місце, де стався вибух.

Разом з тим, у Луганській області у цілому ситуація була доволі спокійною, незважаючи на два вибухи, які спостерігачі почули 24 жовтня поблизу Трьохізбенки.