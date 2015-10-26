Протягом дня у зоні АТО не було порушень Мінських домовленостей - штаб
19:24, 26 жовтня 2015Війна
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День у зоні проведення антитерористичної операції минув без порушень Мінських домовленостей про припинення вогню.
День для сил АТО минув спокійно / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Разом з тим зазначається, що триває відновлення інфраструктури Донбасу, і сьогодні військові сапери продовжили розмінування Вуглегірської ТЕС.
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"До розмінованих ділянок ремонтники місцевих електромереж вже отримали доступ. Також відновлено 2.5 кілометра газопроводу на ділянці Мар'їнка – Красногорівка. У населений пункт Артемове від волонтерів Дніпропетровська доставлені теплі речі", - йдеться у повідомленні.
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