Протягом дня у зоні АТО не було порушень Мінських домовленостей - штаб

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Разом з тим зазначається, що триває відновлення інфраструктури Донбасу, і сьогодні військові сапери продовжили розмінування Вуглегірської ТЕС.

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"До розмінованих ділянок ремонтники місцевих електромереж вже отримали доступ. Також відновлено 2.5 кілометра газопроводу на ділянці Мар'їнка – Красногорівка. У населений пункт Артемове від волонтерів Дніпропетровська доставлені теплі речі", - йдеться у повідомленні.