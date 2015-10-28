ОБСЄ знову помітила фургон з написом "Вантаж-200", який їхав до Росії

Про це йдеться у тижневому звіті місії ОБСЄ з 21 по 27 жовтня 2015 року, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» та «Донецьк» у Ростовській області.

Зокрема, у зазначений звітний період місія спостерігала за двома машинами «швидкої допомоги» на пункті пропуску "Донецьк". Місія не змогла визначити, чи були в середині «швидких» поранені особи.

Водночас сказано, що "20 жовтня о 18:40 Спостережна місія бачила прибуття фургону на прикордонний пункт пропуску "Донецьк" з української сторони, в якому знаходилось двоє чоловіків у цивільному одязі. На лобовому склі із середини було написано "Вантаж 200". Фургон перебував на прикордонному пункті пропуску впродовж 15 хвилин та перетнув кордон у Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.

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Спостережна місія не змогла встановити, чи перевозив вказаний фургон труну.

Також 24 жовтня спостерігачі ОБСЄ бачили похоронний фургон (катафалк), який перетнув кордон з України в Росію, але через 15 хвилин повернувся. Транспортний засіб був зареєстрований в Україні, в ньому перебували двоє осіб. Однак представники ОБСЄ знову не змогли встановити, чи перевозив цей транспортний засіб труну.

Окрім того, спостерігачі місії бачили машину «швидкої» на прикордонному пункті пропуску "Гуково", яка в'їхала в РФ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні спостережна місія ОБСЄ зафіксувала перевезення українським мікроавтобусом "вантажу-200" до РФ.

Тоді у місії зазначили, що на мікроавтобусі на лобовому склі був чорно-білий напис "Вантаж-200" російською мовою, а на обох боках також російською мовою було написано "Ритуальні послуги Анубіс".

У першій половині жовтня в ОБСЄ зафіксували два факти перетину українсько-російського кордону похоронними фургонами.