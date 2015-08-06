За рік з території бойовиків в Росію виїхала 21 машина з "вантажем 200" - ОБСЄ
18:19, 06 серпня 2015Війна
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В ОБСЄ за рік зафіксували рух 21 машини з написом "вантаж 200" через українсько-російський кордон.
Фотоілюстрація / news.vice.com/Harriet Salem
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на главу місії в Ростовській області Поля Пікара, відповідні авто були зафіксовані на російських прикордонних пунктах "Гуково" і "Донецьк".
Варто відзначити, що суміжні українські прикордонні пункти знаходяться на території, яка не є підконтрольною уряду України.
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"Машини з написом "вантаж 200" проїжджають через кордон, або просто з цифрами "200". Всього за рік проїхали 21 така машина", - сказав Пікар на прес-конференції.
У той же час, як наголошується, спостерігачі не можуть точно сказати, що знаходилося в тих машинах, тому що вони закриті.
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