ДСНС: Через вибухи боєприпасів проводити гасіння пожежі у Сватовому небезпечно

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"О 19 год. 35 хв. 29 жовтня у м. Сватове Луганської області на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігаються боєприпаси, виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом уламків боєприпасів. Внаслідок події загинуло 2 особи та 4 особи травмовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС відзначили, що рішенням виконуючого обов'язки керівника ОДА з м. Сватове проводиться евакуація близько 20 тис. осіб.

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"На місці події від ГУ ДСНС України у Луганській області зосереджено 12 од. техніки та 51 чол. особового складу. Додатково до місця події спрямовано зведений піротехнічний загін у кількості 75 осіб особового складу та 27 од. техніки та зведений аварійно-рятувальний загін у кількості 50 чоловік і 9 од. техніки", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що на місці пожежі створено штаб з ліквідації, до якого увійшли представники ГУ ДСНС України у Луганській області. Також, до місця події відомчим літаком направлено мобільно-оперативну групу ДСНС України.

За інформацією Міноборони України на складі зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

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Також прес-служба Міноборони повідомила, що "зараз на місці події працює комісія Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, а також Військова служба правопорядку Збройних Сил України".

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Луганської ВЦА Георгія Туки, пожежа на артилерійських складах у Сватовому Луганської області виникла після обстрілу з ракетниць.