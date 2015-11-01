Двоє військовослужбовців підірвалися на розтяжці в зоні АТО - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчора в лісі між Авдіївкою і Донецькою об'їзною трасою на вибуховому пристрої підірвалися і загинули двоє офіцерів Збройних Сил України», - зазначив він.

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При цьому, за словами Мотузяника, за минулу добу внаслідок бойових дій не загинув і не дістав поранення один український військовий.

«Вчора ворожих провокацій на лінії зіткнення зафіксовано не було. Внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув і не дістав поранення», - повідомив він.

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Крім того, за його словами, за добу було зафіксовано один проліт ворожого безпілотного літального апарату в маріупольському напрямку.