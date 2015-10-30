Штаб АТО: в Сватовому після локалізації до епіцентру пожежі допустять саперів

Про це в ефірі "112 Україна" заявив офіцер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін. "Наскільки мені відомо, боєприпаси детонують, але набагато рідше, ніж вночі або учора ввечері, десь, може, раз на годину. Підійшла техніка, підійшли танки, підійшло все, що можливо, але гасіння не може початися, там стан не настільки безпечний, щоб могли підійти представники ДСНС, а після того, як пожежа буде локалізована і не буде вибухів, тоді туди будуть допущені сапери", - розповів він.

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За інформацією міського голови Сватового Євгена Рибалка, загинули дві людини, ще четверо – поранені. "Загинула жінка - продавець магазину - від осколка снаряда. Також загинув чоловік. 4 поранених. Під завалами на території артдивізійної бази лежить військовий - живий, дістатися до нього немає можливості", - повідомив він.