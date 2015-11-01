Бойовики обстріляли Піски з гранатометів та великокаліберних кулеметів - штаб АТО

У зоні проведення антитерористичної операції знову обстрілюють позиції військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на Facebook, «російсько-терористичні найманці, як і день тому, відкрили вогонь по населеному пункту Піски, використовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети».

Обстріли тривали з 11.10 до 11.40.

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У Сватовому не припиняють роботу військові сапери.

«Фахівці з розмінування працюють всередині складу РАО. Загалом на цю годину знешкоджено близько 700 вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

До військових, які несуть службу на передовій завезли гуманітарну допомогу - будівельні матеріали, білизну та продукти харчування.