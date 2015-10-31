Ніч у зоні АТО минула спокійно, сапери борються із наслідками трагедії у Сватовому (відео)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що військові сапери продовжують усувати наслідки катастрофи у Сватовому, виявляють у населеному пункті і на околицях боєприпаси, що не розірвалися, та утилізують їх у безпечних місцях.

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"У роботах задіяно більше двадцяти інженерно-саперних підрозділів", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, сьогодні у Зайцевому, куди напередодні за допомогою представників ЦВС було доставлено всі необхідні будівельні матеріали, розпочнеться ремонт школи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося більше 3 тисяч тонн боєприпасів, почалася пожежа. Раніше в ДСНС повідомили, що унаслідок трагедії загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані.