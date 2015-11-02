Сили АТО 5 листопада почнуть відведення мінометів калібром менше 120 мм в Донецькій області - Лисенко
13:25, 02 листопада 2015Війна
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Сили АТО 5 листопада почнуть відведення мінометів калібром менше 120 мм в Донецькій області, яке планується закінчити 8 листопада.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"Вчора українською стороною була повністю відведена артилерія даного калібру на домовлену відстань у 15 км від лінії розмежування. Процес верифікації артилерійських систем триватиме ще 2 дні. Починаючи з 5 листопада, розпочнеться відведення мінометів калібру менше 120 мм в Донецькій області, яке заплановано закінчити 8 листопада", - заявив Андрій Лисенко.
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