Сили АТО 5 листопада почнуть відведення мінометів калібром менше 120 мм в Донецькій області - Лисенко

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики обстріляли Піски з гранатометів та великокаліберних кулеметів - штаб АТО

"Вчора українською стороною була повністю відведена артилерія даного калібру на домовлену відстань у 15 км від лінії розмежування. Процес верифікації артилерійських систем триватиме ще 2 дні. Починаючи з 5 листопада, розпочнеться відведення мінометів калібру менше 120 мм в Донецькій області, яке заплановано закінчити 8 листопада", - заявив Андрій Лисенко.