Військові завершили відведення артилерії калібром менше 100 мм на Маріупольському напрямку

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі.

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Також повідомляється, що сапери продовжують вести роботи щодо розмінування на залізничних перегонах Оленівка-Південно-Донбаська та Ясинувата-Авдіївка.

За даними прес-центру, день у зоні проведення АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 28 жовтня на Донбасі розпочалось відведення артилерії калібром менше 100 мм.