Військові завершили відведення артилерії калібром менше 100 мм на Маріупольському напрямку
18:06, 29 жовтня 2015Війна
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На Маріупольському напрямку завершено відведення артилерії калібром менше 100 мм.
Сапери продовжують вести роботи щодо розмінування залізничних перегонів / Фото УНИАН
Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі.
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Також повідомляється, що сапери продовжують вести роботи щодо розмінування на залізничних перегонах Оленівка-Південно-Донбаська та Ясинувата-Авдіївка.
За даними прес-центру, день у зоні проведення АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей.
Нагадаємо, 28 жовтня на Донбасі розпочалось відведення артилерії калібром менше 100 мм.
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