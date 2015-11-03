Вночі бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО в районі Пісків

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. У повідомленні йдеться, що бойовики обстрілювали військових сил АТО зі стрілецької зброї в районі Пісків після 23.15 і до 23.50. "А опівночі російсько-терористичні найманці обстрілювали наших військових з АГС в районі Авдіївки. Українські військові, дотримуючись Мінських домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили в прес-центрі.

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Також у прес-центрі повідомили, що у Зайцевому, що неподалік Горлівки, представники цивільно-військового співробітництва разом з волонтерами роздали продуктові набори, засоби гігієни, дитяче харчування, канцелярське приладдя для школярів. "Загалом допомогу отримало майже 100 родин", - підсумували в прес-центрі.