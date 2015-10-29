У зоні АТО знову неспокійно: бойовики обстріляли військових з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
Зазначається, що після цих обстрілів ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.
Вчора увечері з 19:40 до 20:10 бойовики вели вогонь по українським позиціям з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї південніше Авдіївки.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що після цих обстрілів ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.
"На Маріупольському напрямку, відповідно до затвердженого плану, буде здійснено відведення артилерійського озброєння калібром до 100 мм. Військові сапери продовжують розмінування місцевості по всій лінії розмежування", - йдеться у повідомлення.
Вчора увечері з 19.40 до 20.10 бандити вели вогонь по нашим позиціям з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стріл...Posted by Прес-центр АТО on 28 жовтня 2015 р.