У зоні АТО знову неспокійно: бойовики обстріляли військових з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Вчора увечері з 19:40 до 20:10 бойовики вели вогонь по українським позиціям з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї південніше Авдіївки.

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що після цих обстрілів ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.

"На Маріупольському напрямку, відповідно до затвердженого плану, буде здійснено відведення артилерійського озброєння калібром до 100 мм. Військові сапери продовжують розмінування місцевості по всій лінії розмежування", - йдеться у повідомлення.