На Донбасі з боку бойовиків зросла кількість провокації - "ІС"

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його словами, в основному фіксується неприцільний вогонь із стрілецької зброї (вкл. великокаліберні кулемети) і АГС-17, 21, рідше (частіше за все для прикриття інфільтрації/ексфільтрациії ДРГ) - ЗУ-23-2 або 82-мм мінометів.

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Дмитро Тимчук уточнив, що впродовж доби збройні провокації бойовиків фіксувалися в районі Павлополя (на північ), Гнутове і Саханки. В районі Заїченкова зафіксовано використання 82-мм міномета.

"В районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, ДАП-а терористи продовжують відкривати вогонь зі стрілецької зброї та станкових гранатометів типу АГС-17", -.

Також застосування стрілецької зброї зафіксовано на південь від населеного пункту Шуми, а також у глибині бойових порядків бойовиків – на південь від Гольмівського (район Лозового).

"Між Попасною і Катеринівкою, в районі Новотошківки спостерігається активність піхотних груп бойовиків на відстані прямої видимості. За попередніми даними, терористи ведуть активне мінування місцевості. На кількох ділянках на передньому краї продовжують фіксувати групи спостерігачів бойовиків. Крім того, практично в кожному формуванні російсько-терористичних військ визначені "розвідники", які регулярно перетинають лінію розмежування під виглядом мирних жителів. Їхнім завданням є вивчення місць дислокації сил АТО", - повідомив Дмитро Тимчук.